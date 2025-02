Mondiale per Club 2025, frenata ricavi: le squadre riceveranno un terzo del previsto

L'accesso alla fase a eliminazione diretta potrebbe spingere i ricavi per le squadre sui 25 milioni totali: il solo passaggio del girone varrebbe quindi 10 milioni circa, una cifra più o meno in linea con quanto messo a disposizione per il superamento del playoff della nuova Champions League. E, proprio come la massima competizione europea, la cifra corrisposta dalla Fifa varierà in base ai risultati nelle singole partite (ogni vittoria in Chamipions vale 2,1 milioni, mentre un pari circa 700mila euro) e ogni turno a eliminaizone diretta superato. Non resta che attendere la comunicazione dei premi ufficiali per spazzare via ogni alone di incertezza e per avere un quadro finalmente completo di questa nuova competizione.