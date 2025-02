Mondiale per Club 2025, tutti gli stadi della competizone

Da Filadelfia a Seattle, al Lumen Field. Casa dei Seattle Seahawks in NFL e dei Seattle Sounders in MLS. I Sounders si sono qualificati al Mondiale per Club 2025 grazie alla vittoria della Concacaf Champions League e avranno il vantaggio di poter giocare le tre partite del girone in casa. Inaugurato nel 2002, è noto per l'iconica forma a ferro di cavallo con un'estremità nord aperta che offre una splendida vista sullo skyline della città e per l'atmosfera elettrica. Proprio in questo stadio l'Inter affronterà le partite contro Urawa Red Diamonds e River Plate. Nel 2016 il Lumen Field ha ospitato tre partite della Copa América Centenario, confermandosi come un palcoscenico di primo livello per il calcio internazionale. Il Mondiale per Club del 2025 sarà un banco di prova in vista delle partite che si giocheranno qui della Coppa del Mondo 2026.