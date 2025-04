Mondiale per Club 2025, l'idea dalla Spagna: il Barca potrebbe partecipare su invito

Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As però, anche se il Barca diventasse campione d'Europa, non si forzerà la mano con la Fifa per provare a ottenere il pass per gli States: i catalani avrebbero voluto esserci, sia per il prestigio sportivo che per il montepremi monste della competizione, ma non hanno guadagnato la qualificazione sul campo e non si metteranno di traverso per ottenerla per vie "legali". In più, sempre secondo quanto scritto da As, il Barcellona ha già organizzato una ricca tournée estiva in Asia: si parte dalla Corea nell'ultima settimana di luglio per affrontare l'FC Seoul e una ancora da stabilire tra Jeonbuk Hyundai Motors o Suwon Samsung Bluewings per poi terminare in Giappone. Per il momento, gli spagnoli guadagnerebbero circa 15 milioni da questa serie di amichevoli ma c’è fiducia per portare questa cifra a 25 milioni, magari aggiungendo altre partite. Una cifra lontana da quello che i catalani potrebbero portare nelle casse con la partecipazione al nuovo mondiale ma, come detto, i catalani non vogliono trattamenti speciali.