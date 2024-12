Non solo City e River, c'è anche qualche pericolo nascosto tra le avversarie di Juve e Inter

GRUPPO G (JUVENTUS)

Manchester City - Al di là di tracolli inediti, facce graffiate e sconfitte o pareggi incredibili, la squadra di Guardiola resta una delle più forti del mondo. Rispetto al momento attuale avrà due elementi fondamentali in più: Rodri, che nel frattempo sarà tornato, e il giovane talento argentino Echeverri, attualmente al Boca Juniors ma già acquistato dal City. La Juve si ritrova l'ennesimo scontro con gli inglesi dopo la Champions ma in condizioni sicuramente diverse. Probabile che, oltre ai ritorni o ai nuovi arrivi, Guardiola possa trovare diverse soluzioni di gioco per far ripartire i suoi, al di là di chi sostiene che il calcio di posizione sia finito. Un De Bruyne recuperato, Grealish, Walker, Stones e Dias finalmente in piena forma, e Haaland e Foden in avanti, rendono il City una delle squadre favorite per l'unico titolo ancora non vinto da Pep (anche perché finora non esisteva...).

Wydad Casablanca - Guidati dal tecnico sudafricano Rhulani Mokwena, i marocchini hanno conquistato la Champions africana due anni fa ma al momento non sono al massimo della forma, come dimostra la lontananza dalla vetta nel campionato nazionale. Nel loro 4-2-3-1 i giocatori di maggior classe sono l'eclettico trequartista brasiliano Pedrinho, ex Corinthians, e l'ex rossonero M'Baye Niang, punta centrale.

Al Ain - Il nome più importante è quello dell'allenatore: il portoghese Jardim. Considerato l'enfant prodige del calcio europeo nel 2017, quando alla guida del Monaco eliminò agli ottavi di Champions il primo City di Guardiola prima di essere fatto fuori dalla Juve di Allegri in semifinale, ha vissuto un periodo di transizione che l'ha portato a girare il mondo arabo prima di approdare alla guida della squadra degli Emirati campione d'Asia in carica. Punti di forza del 4-2-3-1 scelto da Jardim sono l'attaccante togolese Laba, il difensore centrale portoghese Cardoso e il centrocampista argentino, in prestito dalla Fiorentina, Gino Infantino.