Mercato, al via oggi la finestra Mondiale per Club: le scelte di Inter e Juve e il caso Modric

Il calciomercato è già aperto. Oggi, domenica 1° giugno, è iniziata infatti ufficialmente la sessione di mercato della durata di dieci giorni per le 32 squadre che parteciperanno al Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio e che Mediaset trasmette in co-esclusiva. Una finestra straordinaria voluta dalla Fifa per consentire alle squadre partecipanti di schierare nuovi giocatori durante la competizione e di sistemare le rose in anticipo, gestendo le situazioni dei giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno (nel bel mezzo della competizione). Un'altra finestra di mercato sarà aperta dal 27 giugno al 3 luglio, "per incoraggiare i club e i giocatori i cui contratti sono in scadenza, a trovare una soluzione adeguata per consentirne la partecipazione. Ciò permetterà ai club di schierare i loro migliori giocatori, così come i nuovi acquisti, nella competizione", ha spiegato la Fifa.