Mondiale per Club, dirigenti del Flamengo trattano con Cristiano Ronaldo

"Cercheremo di rinforzare la nostra squadra in vista di questa finestra che abbiamo per il Mondiale, ma l'obiettivo principale è rafforzarla per il resto della stagione, e non solo per il Mondiale - ha proseguito Boto -. Soprattutto perché il Mondiale è una competizione nuova, nessuno sa come reagiranno le squadre". "Fare un investimento che potrebbe danneggiare il resto della stagione solo a causa del Mondiale, dal nostro punto di vista sportivo, non lo vediamo come una buona cosa", ha concluso senza citare espressamente la trattativa per Cristiano Ronaldo, ma lasciando comunque intendere chiaramente il suo punto di vista sulla questione.