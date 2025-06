Juventus, Yildiz: "Restare tutta la vita sarebbe un sogno. Con Tudor mi sento più libero"

La prima volta che è venuto in America con la Juve c’era ancora Massimiliano Allegri in panchina e lui era un ragazzino aggregato dalle giovanili, oggi è una star del Mondiale e nell'ultimo anno la sua vita è cambiata radicalmente: "Io sono cambiato molto, da adolescente sto diventando un uomo, crescendo un po’ alla volta. Sono grato per tutto e spero di migliorare ogni giorno. In cosa? Forse nella mentalità. Quando sei giovane e ti ritrovi a giocare con compagni più grandi ed esperti devi salire sempre di livello. Devi essere bravo a entrare subito in una nuova dimensione, migliorando in ogni cosa perché il calcio è fatto di tanti fattori. E devi cercare di cambiare atteggiamento, crescendo tanto anche fisicamente e prendendoti cura del tuo corpo. Ci sono stati momenti difficili, nel calcio non può andare sempre tutto liscio. Però nel complesso sono contento di come sia andata la stagione e anche di come stia proseguendo in America".