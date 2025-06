Guardiola: "La sconfitta di Torino appartiene al passato. Vogliamo arrivare fino in fondo"

Juventus e Manchester City sono già sicure di un posto agli ottavi di finale. Lo scontro al vertice del girone G tre bianconeri e Citizens stabilirà chi passerà come prima e chi come seconda: un dettaglio non da poco visto che per chi arriverà dietro a meno di soprese clamorose ci sarà il Real Madrid. Per Guardiola e i suoi, complice la differenza reti peggiore, c'è solo un risultato per chiudere il girone in testa: vincere.