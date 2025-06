Juventus, Tudor sfida il City: "Non si può giocare per pareggiare"

La Juventus si appresta a giocare il terzo e ultimo match del Girone F del Mondiale per Club contro il Manchester City e ai bianconeri può bastare anche un pari per ottenere il primo posto, ma Igor Tudor non vuol sentir parlare di pareggio: "Noi vogliamo vincere, non si può giocare per pareggiare - ha detto il tecnico bianconero in conferenza stampa - C’è tanta voglia di fare bene, c’è una bella energia; già passando il turno abbiamo centrato il primo mini-obiettivo e questo ci fa sentire bene. Abbiamo lavorato su tutti gli aspetti per arrivare al meglio alla partita: abbiamo valutato chi far giocare, visto che abbiamo giocato due partite dispendiose ed è importante capire chi può giocare per tutta la gara e chi può entrare al meglio. È una partita bella da giocare, per chi ha giocato di più sono stati tre giorni di ripresa, gli altri hanno spinto".