Juventus, le ultime verso l'Al Ain: Kolo Muani davanti, in difesa si rivede Rugani

La Juventus si sta preparando all'esordio al Mondiale per Club, in programma nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno con diretta in co-esclusiva sui canali Mediaset, e Igor Tudor ha le idee chiare: vuole riproporre in buona parte la squadra che, nell'ultima giornata di campionato contro il Venezia, ha conquistato la qualificazione in Champions League. La squadra in questi giorni ha lavorato al centro sportivo White Sulphur Springs, in West Virginia, lontano da occhi indiscreti, verso il match contro l'Al Ain.