Buonfiglio: "Al Coni dialogo intenso con tutti"

Dopo lo strappo con la politica che ha caratterizzato la fine della presidenza di Giovanni Malagò "c'è un dialogo intenso con tutti. Con Sport e Salute discutiamo dei nuovi Giochi della Gioventù, con il ministro Tajani dei canali di comunicazione che lo sport può attivare tramite le ambasciate, con Giancarlo Giorgetti di risorse, con il ministero della Salute su come invertire la tendenza alla sedentarietà e all'obesità tra i ragazzi". Lo ha detto il nuovo presidente del Coni Luciano Buonfiglio, intervistato dal Corriere della Sera. Il presidente del Coni difende la norma del nuovo decreto Sport contro cui si è scagliato il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi, che prevede l'obbligo di inserire un rappresentante del governo nell'organizzazione degli eventi con budget superiore ai 5 milioni: "Non è un'ingerenza: quando gli eventi sono così grandi è giusto che chi partecipa alle spese abbia una presenza". In ogni caso con Binaghi, lasciate alle spalle le elezioni, "la mia disponibilità nei suoi confronti è immutata. Non sono riuscito ad andare a Wimbledon perché c'era la prima riunione di Giunta altrimenti quella sarebbe stata la mia prima visita a lui e a un campione come Sinner che il mondo ci invidia". Sui meccanismi della giustizia sportiva Buonfiglio assicura: "Pronti a cambiare. Al ministro Abodi ho detto che avevo bisogno del suo contributo per costruire un gruppo di lavoro che ridisegnasse la giustizia sportiva: sarà il Coni a guidarlo, su 12 persone ci sono solo due presidenti federali". Le linee guida saranno "terzietà e trasparenza". Tra i temi che stanno più a cuore al neo presidente ci sono "i Giochi della Gioventù, evitando di fare paragoni con un passato che non esiste più. Noi giocavamo in mezzo alla strada, non c'erano pericoli, a scuola facevamo la visita medica, c'era fame di sport. Adesso dobbiamo portare la scuola nei luoghi dello sport indicando ai ragazzi modelli di vita più sani e un rispetto verso se stessi che fa diventare più rispettosi degli altri".