F3, il brasiliano Camara campione mondiale: festeggia anche la Ferrari

“Sono molto contento, è stata una stagione molto lunga – ha commentato Camara – questo fine settimana non è stato semplice, ma sono riuscito a vincere il titolo. Ora che ce l'ho in pugno, posso dire di essere molto, molto felice. Non è arrivato per caso, c’è stato un lungo lavoro per arrivare fin qui, mesi trascorsi insieme al team Trident e alla Academy di Maranello. Questa vittoria mi ripaga anche delle difficoltà che inevitabilmente si devono affrontare quando si cambia vita: ho lasciato il Brasile per inseguire il mio sogno ma posso dire che ne è valsa la pena. Serve molto tempo per diventare un pilota e si cresce nei momenti di difficolta: ho imparato che non bisogna mai arrendersi e oggi credo di essere stato ripagato. Credo che passerò una bella pausa estiva, ma sarò pronto per l’ultimo appuntamento a Monza, cui tengo molto”.