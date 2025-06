Inter, fari sui fratelli Esposito: staffetta in campo e futuro ancora tutto da definire

Quel che è sicuro è che per entrambi questa e le prossime partite rappresentano delle vetrine fondamentali per delineare meglio il loro futuro. Sebastiano, classe 2002, è reduce da una buona stagione a Empoli (10 gol in 37 presenze), ha un contratto in scadenza nel 2026 e al momento è quello su cui regna più incertezza: su di lui ci sono Fiorentina, Parma e recentemente si è inserito anche il Como. L'Inter potrebbe cederlo per racimolare un piccolo gruzzoletto da reinvestire e, allo stesso tempo, non rischiare di perderlo a zero tra un anno. Lui però sta provando a convincere Chivu e, di conseguenza, anche la dirigenza del club, che potrebbe decidere puntare su di lui come quarto o quinto attaccante per la prossima stagione.