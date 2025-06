Rifinitura in vista del match contro l'Urawa: in gruppo Dumfries e Pio Esposito

Diverso il discorso per la mediana. Nel caso Chivu confermasse il 3-5-2, come è probabile, in mezzo al campo ci sarà ancora il trio composto da Asllani, Barella e Mkhitaryan. Composizione del centrocampo che potrebbe cambiare soltanto nel caso in cui il tecnico romeno decidesse di virare sul 3-4-2-1 visto nel secondo tempo contro il Monterrey: una scelta più offensiva e meno conservativa che permetterebbe di riciclare alcuni centrocampisti come sotto punta, vista la moria tra gli attaccanti, ma che nei 45 minuti contro i messicani non ha convinto del tutto. La coppia offensiva dovrebbe essere composta da Lautaro Martinez e uno tra Pio e Sebastiano Esposito. Attenzione però alla possibilità di vedere i due fratelli insieme dall'inizio: Lautaro sta bene, ma, come dimostrato dai gol falliti con i messicani, ha bisogno di riposo. E Chivu in passato, negli anni in cui guidava la Primavera nerazzurra, ha già dimostrato di non aver paura di buttare Pio nella mischia.