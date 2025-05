Inghilterra: Tuchel non libera i calciatori per il Mondiale per Club, rabbia Maresca: "Non è corretto"

In Inghilterra esplode la polemica a distanza tra il ct della Nazionale, Thomas Tuchel, e l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca. A far litigare i due, il Mondiale per Club, visibile in co-esclusiva su Mediaset, al via il 15 giugno negli Stati Uniti. Il selezionatore tedesco, infatti, ha reso noto che non libererà nessun giocatore in vista del match di qualificazione ai Mondiali contro Andorra (7 giugno) e dell'amichevole con il Senegal (10 giugno). I londinesi, che hanno 5 calciatori convocati dall'Inghilterra (Madueke, Palmer, Colwill, Chalobah e James), faranno il loro debutto già il 16 giugno.