Mondiale per Club 2025, le società non obbligate a lasciare i giocatori alle nazionali

Importante novità comunicata dalla Fifa in merito al Mondiale per Club 2025 che inizierà a giugno, in co-esclusiva anche su Mediaset. Con un comunicato ufficiale, la Federazione Internazionale ha derogato, alle squadre che parteciperanno al torneo, l'obbligatorietà del rilascio dei giocatori alle rispettive nazionali: in pratica saranno i singoli club, in accordo con i calciatori e le federazioni dei Paesi, a decidere se concederli alle rappresentative o convocarli per la competizione che si giocherà in America.