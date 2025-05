Infantino: "Cristiano Ronaldo potrà essere al Mondiale per Club"

Nel dettaglio Infantino non ha voluto fare nomi, ma stando a indiscrezioni i club interessati a un possibile ingaggio di CR7 ci sarebbero Palmeiras, Al Ahly, inseriti nel girone proprio dell'Inter Miami, il Monterrey, che sfiderà l'Inter, il Casablanca, nel girone della Juventus, l'Al Hilal e il Pachuca, in quello del Real Madrid. Ma si tratta solo di rumors. Anche perché, nel frattempo, è già arrivata una secca smentita alle parole di Infantino da parte dall'entourage del fenomeno portoghese. "Non ci sono piani per un suo prestito e non ci sono trattative in corso", hanno dichiarato i rappresentanti di Cristiano Ronaldo nonostante manchi ancora un'intesa sul rinnovo del contratto con l'Al Nassr che scade a metà anno.