Brescia, nasce ufficialmente la nuova società: obbiettivo giocare in Eccellenza

"Proprio per questo sono stati avviati i primi passi con il Comune di Brescia, con il rispetto dovuto alle istituzioni. Ora però ci aspettiamo che questa iniziativa venga riconosciuta e sostenuta per quello che è: l’unica voce che prova a salvare la memoria sportiva della città. Ignorarla significherebbe lasciare che 114 anni vengano cancellati per sempre. Fino a oggi, forse, mancava un’alternativa. Ora c’è. Ora esiste! Sappiamo bene che il tempo è tiranno, e che non dipenderà tutto da noi. Il Sindaco di Brescia avrà infatti l’ultima parola sulla buona riuscita di questa avventura, e la sua scelta potrebbe essere decisiva. Ci auguriamo perciò che capisca le nostre motivazioni, le nostre passioni, le nostre necessità, la nostra serietà. In ogni caso, abbiamo il dovere morale di provarci. La passione spesso smuove le montagne, ed è quello che cercheremo di fare con questo progetto. Alla stampa, a cui ci rivolgiamo con fiducia, chiediamo solo trasparenza e dignità nel raccontare anche la nostra realtà. Una verità legata a un progetto serio, strutturato e molto ambizioso. In pratica, l’ultimo tentativo possibile per dare continuità alla storia del Brescia Calcio 1911. Un progetto nato dal cuore, e mosso da qualcosa che dura da oltre un secolo. Un’idea che non vuole assolutamente contrastare altri progetti, e che rispetta le scelte di tutti", conclude il comunicato.