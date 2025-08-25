Logo SportMediaset
Tennis, Us Open: Jasmine Paolini parte di slancio, sconfitta Aiava

25 Ago 2025 - 08:22

Parte bene l'avventura di Jasmine Paolini all'Us Open. La tennista azzurra ha sconfitto in due set l'australiana Destanee Aiava, numero 168 del ranking mondiale. Il punteggio finale è stato 6-2 7-6 (4).

