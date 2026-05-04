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Scudetto Inter, anche Napoli e Milan "protagoniste" della festa: i tifosi nerazzurri bruciano le maglie

La festa a Milano dei tifosi nerazzurri dopo la conquista del 21° scudetto

04 Mag 2026 - 11:00
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