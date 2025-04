Fantic a Eicma Riding Fest con Stealth Canet 44, la moto ispirata al leader della Moto2

Fantic, che ha il racing nel proprio DNA tra corse, ricerca dell’eccellenza e passione, ha messo in campo tutta la sua esperienza per arricchire la gamma con una versione speciale che racconta lo stile di Canet. Oltre alle grafiche la Stealth Canet 44 si distingue dalla versione standard anche per alcune dotazioni esclusive. In particolare, è dotata di un codino monoposto, fornito di serie e incluso nel prezzo, che consente di trasformare rapidamente la moto in una versione più sportiva, dedicata alla guida in solitaria.