Eicma Riding Fest 2025, a Misano un parterre di star del motorsport da 25 titoli mondiali: chi ci sarà

A meno di una settimana dall’apertura della seconda edizione dell’Eicma Riding Fest, il grande evento dedicato alle prove moto organizzato e promosso dell’Esposizione internazionale delle due ruote che si terrà al Misano World Circuit Marco Simoncelli il 25, 26 e 27 aprile prossimi, gli organizzatori hanno annunciato il parterre di piloti e leggende del motorsport che saranno presenti. Accanto alle varie experience di prova in strada, in pista e in fuoristrada con oltre 400 moto disponibili, al gaming, all’intrattenimento dal palco con Radio Deejay, alle dirette Sky delle gare di MotoGP da Jerez, al food e agli spettacoli offerti dalla manifestazione a titolo gratuito, gli appassionati potranno anche incontrare e vedere all’opera i loro idoli. E si parla di almeno 25 titoli mondiali vinti.