Eicma Riding Fest 2025 torna a Misano, tre giorni di puro divertimento

La prima novità del 2025 è proprio la durata dell’evento: dopo il successo dell’edizione 2024 - che ha visto la partecipazione di oltre 14mila appassionati e la presenza di oltre 300 motociclette in prova – quest’anno salgono a tre i giorni durante i quali si potranno svolgere prove gratuite su asfalto nel territorio collinare circostante, in offroad su uno specifico fettucciato aperto all’enduro specialistiche e alle bicilindriche e in pista. Con lo slogan “Ne avete viste tante, ora è tempo di provarle”, l’Esposizione internazionale delle due ruote chiama nuovamente a raccolta il suo grande pubblico nel cuore della Motor Valley per un evento unico al mondo, che promette di accontentare i gusti di un ampio parterre di appassionati.