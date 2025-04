Eicma omaggia Papa Francesco, sospese le attività del sabato mattina e minuto di silenzio

Anche Eicma onorerà la memoria di Papa Francesco. Alla vigilia dell’apertura della seconda edizione dell’Eicma Riding Fest, dedicato alle prove moto promosso dell’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano che si terrà il 25, 26 e 27 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli, l’organizzazione ha annunciato le disposizioni in merito alla proclamazione del lutto nazionale a seguito della scomparsa del Santo Padre e le novità di palinsesto in vista della mattina di sabato 26 aprile, giorno in cui verranno celebrate le esequie del Pontefice.