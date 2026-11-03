Nations League donne, Azzurre ritrovano Danimarca e Galles

Saranno Danimarca, Islanda e Galles le avversarie della Nazionale Femminile nel Gruppo 3 della UEFA Women's Nations League. È questo l'esito del sorteggio che si è svolto oggi a Nyon - sotto lo sguardo attento del Ct Andrea Soncin - e che ha coinvolto le 54 squadre ai nastri di partenza della terza edizione della competizione. Si partirà a febbraio, con l'Italia che punta a centrare per la prima volta la qualificazione alle Finals, un prestigioso traguardo che spalancherebbe anche le porte alla partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Le Azzurre - che il 1° e il 5 dicembre sono attese dallo show-down con la Finlandia che vale un posto al Mondiale - ritroveranno quindi due avversarie già affrontate nella passata edizione della Nations League, Danimarca e Galles. Con le scandinave la squadra di Soncin perse 3-1 alla Spezia per poi rifarsi con gli interessi nel match di ritorno, terminato con un perentorio 3-0. Un doppio confronto a cui hanno fatto seguito i due pareggi nel girone di qualificazione al torneo iridato, vinto proprio dalle danesi (che hanno già staccato il pass per il Brasile) davanti all'Italia. Con il Galles sono invece arrivati due successi, che si aggiungono agli altri tre ottenuti nel 1978, 2018 e 2019. L'ultimo incontro con l'Islanda - terminato 1-1 - risale all'Europeo di quattro anni fa. "Sapere contro chi giocheremo è eccitante e stimolante - sottolinea Soncin -. L'adrenalina di questo sorteggio ci avvicina ancora di più al nostro primo grande obiettivo: conquistare il Brasile con intensità, solidità e consistenza per poi guardare a Los Angeles e poter vivere un'altra esperienza unica come le Olimpiadi. Conosciamo molto bene la Danimarca, così come il Galles, mentre sarà la mia prima volta contro l'Islanda. Tutte le partite saranno intense e difficili perché il livello si è alzato notevolmente: affronteremo squadre di talento ma siamo pronte e consapevoli delle nostre qualità. Cercheremo di vincere tutte le gare, come facciamo da tre anni a questa parte".