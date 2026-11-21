La seconda semifinale tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev è soprattutto l'incontro tra chi il titolo di 'Maestro' in carriera lo ha già vinto. Il tedesco ha trionfato nel 2018 e poi nel 2021 (prima edizione torinese), prevalendo nell'ultimo atto proprio nei confronti del russo. Quest'ultimo, invece, ha sollevato il prestigioso trofeo nel 2020. Il numero uno del mondo ha dettato legge nel proprio girone con tre vittorie anche se, nelle battute conclusive dell'ultimo match portato a casa contro il francese Arthur Fils, ha accusato un problema alla caviglia, che però a sua detta è un qualcosa con cui è costretto a convivere e che lo accompagnerà probabilmente fino al termine della carriera. Il trentenne moscovita invece, nonostante il brutto capitombolo arrivato nel secondo match di round robin contro Alcaraz, ha mostrato un notevole livello di tennis soprattutto al servizio, oltre alla solita straordinaria solidità negli scambi lunghi da fondocampo. I due ancora non si sono incrociati nel 2026 ma il bilancio degli scontri diretti premia di gran lunga Medvedev, storicamente una bestia nera per il nativo di Amburgo, in vantaggio per 14-8 e trionfatore addirittura in 13 degli ultimi 16 head to head andati in scena tra i due. Ad essere leggermente favorito, tuttavia, stavolta è il tennista teutonico, che sembra essere arrivato a queste Nitto Atp Finals finalmente completamente libero a livello mentale dopo una stagione che lo ha visto alzare le braccia al cielo sia sulla terra battuta del Roland Garros sia sul cemento degli US Open (primi titoli Slam della carriera) ed in cui si è impadronito per la prima volta anche dello scettro della classifica mondiale.