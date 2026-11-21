Semifinali stellari nel sabato di Torino: Alcaraz sfida Shelton, Zverev opposto alla bestia nera Medvedev
All'Inalpi Arena si infiamma la corsa al titolo: alle 14.15 in diretta su Italia 1 e in streming sul sito la sfida tra lo spagnolo e lo statunitense
Si entra nelle fasi che scottano sul veloce indoor delle Nitto Atp Finals di Torino, dove è ormai tutto pronto per l'attesissimo sabato dell’Inalpi Arena, all’insegna delle semifinali sia per il singolare sia per il doppio. Nonostante la dolorosa assenza dell’Italia, che ha dovuto incassare le premature eliminazioni di Flavio Cobolli e della coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori, la penultima giornata di grande tennis nel capoluogo piemontese promette scintille, con la corsa al titolo di 'Maestro' che si prepara ad incendiarsi con le sfide stellari che vedranno contrapposte le prime quattro teste di serie del torneo, con lo spagnolo Carlos Alcaraz (2) ed il tedesco Alexander Zverev (1) che se la vedranno rispettivamente contro l'americano Ben Shelton (3) ed il russo Daniil Medvedev (4).
La prima semifinale, in diretta su Italia1 e in streaming sul sito dalle 14.15, metterà di fronte Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Lo spagnolo, ancora a caccia del primo trionfo in carriera alle Nitto Atp Finals, va alla ricerca della seconda finale consecutiva a Torino dopo quella persa nel 2025 in due set tirati contro il nostro Jannik Sinner. Il fenomeno murciano ha dominato in lungo ed in largo il suo girone perdendo la miseria di 15 game e sta cercando di portare a termine un'edizione per lui decisamente tormentata, che ha scelto di proseguire nonostante una risonanza magnetica (di esito positivo) effettuata per verificare l'entità dell'infortunio alla coscia sinistra di cui è rimasto vittima nel suo secondo match di round robin contro Medvedev. Il bilancio dei precedenti vede in vantaggio Alcaraz per 4-1 nei confronti del mancino americano. L'head to head più fresco è sicuramente la recentissima finale del Masters 1000 di Parigi, con l'iberico che ha prevalso in due parziali molto combattuti, ma nella mente dello statunitense è ancora ben vivo il ricordo dei quarti di finale giocati sempre quest'anno in casa sua agli US Open, in cui ha trionfato al super tie-break del quinto set. Servirà la migliore versione di Alcaraz per venire a capo di questa sfida, contro un avversario pericolosissimo su questa superficie per via delle sue traiettorie mancine molto potenti soprattutto al servizio ed in generale con tutto l'arsenale dei colpi di inizio gioco.
ZVEREV-MEDVEDEV: SFIDA TRA DUE MAESTRI
La seconda semifinale tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev è soprattutto l'incontro tra chi il titolo di 'Maestro' in carriera lo ha già vinto. Il tedesco ha trionfato nel 2018 e poi nel 2021 (prima edizione torinese), prevalendo nell'ultimo atto proprio nei confronti del russo. Quest'ultimo, invece, ha sollevato il prestigioso trofeo nel 2020. Il numero uno del mondo ha dettato legge nel proprio girone con tre vittorie anche se, nelle battute conclusive dell'ultimo match portato a casa contro il francese Arthur Fils, ha accusato un problema alla caviglia, che però a sua detta è un qualcosa con cui è costretto a convivere e che lo accompagnerà probabilmente fino al termine della carriera. Il trentenne moscovita invece, nonostante il brutto capitombolo arrivato nel secondo match di round robin contro Alcaraz, ha mostrato un notevole livello di tennis soprattutto al servizio, oltre alla solita straordinaria solidità negli scambi lunghi da fondocampo. I due ancora non si sono incrociati nel 2026 ma il bilancio degli scontri diretti premia di gran lunga Medvedev, storicamente una bestia nera per il nativo di Amburgo, in vantaggio per 14-8 e trionfatore addirittura in 13 degli ultimi 16 head to head andati in scena tra i due. Ad essere leggermente favorito, tuttavia, stavolta è il tennista teutonico, che sembra essere arrivato a queste Nitto Atp Finals finalmente completamente libero a livello mentale dopo una stagione che lo ha visto alzare le braccia al cielo sia sulla terra battuta del Roland Garros sia sul cemento degli US Open (primi titoli Slam della carriera) ed in cui si è impadronito per la prima volta anche dello scettro della classifica mondiale.
LE SEMIFINALI DI DOPPIO
Il salvadoregno Marcelo Arevalo ed il croato Mate Pavic, dominatori del Gruppo Todd Woodbridge con tre vittorie, partiranno favoriti anche in semifinale. I due, finalisti nel 2024, affronteranno lo statunitense Christian Harrison ed il britannico Neal Skupski, qualificatisi per le Nitto Atp Finals alla loro prima stagione come coppia e capaci quest'anno di sollevare al cielo il trofeo sia degli Australian Open sia degli US Open, attestandosi come una delle sole tre formazioni negli Anni 2000 ad aver vinto entrambi i tornei nella stessa stagione. Sono ancora imbattuti anche i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, vincitori nel 2024 proprio su Arevalo-Pavic e maggiori indiziati per raggiungere nuovamente l'ultimo atto. Dall'altro lato del campo, infatti, troveranno il sorprendente tandem francese formato da Theo Arribage ed Albano Olivetti, esordienti nel Torneo dei Maestri al quale sono stati ammessi in virtù di ben sei titoli conquistati in questo 2026.