Sabato 21 novembre alle ore 14.30, nella sessione diurna della Inalpi Arena di Torino, va in scena la prima semifinale delle Nitto ATP Finals 2026 tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Lo spagnolo, numero 3 del ranking ATP, ha dominato il Gruppo Ivan Lendl assicurandosi il primo posto già dopo i successi su Frances Tiafoe (6-2, 6-2) e Daniil Medvedev (6-2, 6-4); lo statunitense, numero 4 del mondo, ha chiuso secondo nel Gruppo John McEnroe (2-1) battendo Arthur Fils (6-2, 3-6, 6-3) e Rafael Jódar (7-6, 7-5) e cedendo solo ad Alexander Zverev.
In palio c'è il pass per la finale di domenica, ultimo passo verso il titolo di Maestro. Alcaraz, forte di cinque trofei nel 2026 tra cui Australian Open e Masters 1000 di Parigi, insegue la seconda finale consecutiva a Torino; Shelton, all'esordio in semifinale alle Finals, corona un'annata da quattro titoli.
Nei precedenti ATP Alcaraz conduce 3-1 (4-1 inclusa la Laver Cup 2024): nel 2026 è 1-1, con il successo di Shelton nei quarti dello US Open e la rivincita dello spagnolo nella finale di Parigi (7-6, 7-5). La partita andrà in diretta in chiaro su Italia 1.