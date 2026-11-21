Sabato 21 novembre alle ore 14.30, nella sessione diurna della Inalpi Arena di Torino, va in scena la prima semifinale delle Nitto ATP Finals 2026 tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton. Lo spagnolo, numero 3 del ranking ATP, ha dominato il Gruppo Ivan Lendl assicurandosi il primo posto già dopo i successi su Frances Tiafoe (6-2, 6-2) e Daniil Medvedev (6-2, 6-4); lo statunitense, numero 4 del mondo, ha chiuso secondo nel Gruppo John McEnroe (2-1) battendo Arthur Fils (6-2, 3-6, 6-3) e Rafael Jódar (7-6, 7-5) e cedendo solo ad Alexander Zverev.