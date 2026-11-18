La fidanzata di Frances Tiafoe è Ayan Broomfield, ex tennista canadese, content creator e modella. I due si frequentano dal 2015 e hanno reso pubblica la relazione nel 2018. Nata nel 1997 a Toronto, Ayan è un’ex giocatrice universitaria (Clemson e UCLA), ha vinto il titolo NCAA Division I in doppio nel 2019 e due titoli ITF in doppio, raggiungendo il best ranking WTA di n. 680 in singolare e n. 467 in doppio. Dopo la carriera da giocatrice, ha lavorato come controfigura di Venus Williams nel film King Richard (2021) e promuove l'inclusione e la diversità nel tennis attraverso il progetto Ayan's Aces.