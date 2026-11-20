Nel doppio è già definita la sfida tra Kevin Krawietz e Tim Puetz, campioni a Torino nel 2024, e Théo Arribagé e Albano Olivetti. Il precedente più recente sorride ai francesi, vincitori per 6-4 6-4 nei quarti di Shanghai. I tedeschi partono leggermente favoriti per esperienza e rendimento sul veloce indoor, ma Arribagé e Olivetti hanno appena eliminato le teste di serie numero uno e campioni uscenti Harri Heliovaara e Henry Patten, battuti in due tie-break.