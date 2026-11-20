Carlos Alcaraz ritrova Ben Shelton, Alexander Zverev aspetta il vincitore di Medvedev-Tiafoe. Prende forma il tabellone delle semifinali delle Nitto Atp Finals, in programma sabato 21 novembre all'Inalpi Arena di Torino. Lo spagnolo ha già conquistato il primo posto nel gruppo Lendl, mentre lo statunitense ha chiuso secondo nel gruppo McEnroe grazie al successo su Rafael Jodar e alla vittoria di Zverev su Arthur Fils.
Alcaraz parte favorito sulla carta. Conduce 4-1 nei precedenti e ha vinto l'ultimo confronto nella finale del Masters 1000 di Parigi. Shelton, alla prima semifinale nel torneo dei maestri, può però fare leva sul servizio mancino e sul ricordo del successo in cinque set nei quarti degli US Open. Sul pronostico pesano anche le condizioni di Alcaraz, che ha accusato un problema alla coscia sinistra durante la sfida con Medvedev e si è sottoposto a risonanza magnetica.
Zverev, numero uno del mondo, ha vinto tutte e tre le partite del girone senza cedere un set. Se troverà Medvedev, dovrà fare i conti con un avversario che lo ha battuto 14 volte in 22 incontri. Se a passare sarà Tiafoe, il tedesco partirà con un vantaggio più netto, forte del 9-1 nei precedenti. Il russo conduce 6-2 nei confronti diretti con l'americano, con cui si gioca l'ultimo posto disponibile.
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Alexander Zverev in campo per il terzo match del "Gruppo McEnroe" delle Nitto Atp Finals 2026 contro Arthur Fils; Torino; Inalpi Arena
Doppio, Krawietz/Puetz in forma
Nel doppio è già definita la sfida tra Kevin Krawietz e Tim Puetz, campioni a Torino nel 2024, e Théo Arribagé e Albano Olivetti. Il precedente più recente sorride ai francesi, vincitori per 6-4 6-4 nei quarti di Shanghai. I tedeschi partono leggermente favoriti per esperienza e rendimento sul veloce indoor, ma Arribagé e Olivetti hanno appena eliminato le teste di serie numero uno e campioni uscenti Harri Heliovaara e Henry Patten, battuti in due tie-break.
Marcelo Arevalo e Mate Pavic, primi nel gruppo Woodbridge con tre vittorie, attendono invece la coppia che uscirà dal confronto tra Christian Harrison e Neal Skupski, campioni agli US Open, e Marcel Granollers e Horacio Zeballos. In palio c'è il secondo posto nel gruppo Woodforde.
IL PROGRAMMA DI SABATO 21 NOVEMBRE
12.00 - Semifinale di doppio
Non prima delle 14.30 - Semifinale di singolare
18.00 - Semifinale di doppio
Non prima delle 20.30 - Semifinale di singolare.