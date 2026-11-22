Entrambi hanno dato prova di estrema solidità durante tutto il torneo, con Alcaraz che è tornato nella sua versione più scintillante, capace di avventarsi su qualunque palla e ribaltare le sorti di qualsiasi scambio. Zverev è stato semplicemente inavvicinabile nei propri turni di servizio, tanto da non aver ancora subito un singolo break nei quattro match giocati alla Inalpi Arena. Tutti e due hanno avuto qualche acciacco fisico durante il torneo: il murciano ha accusato un piccolo problema alla coscia sinistra durante il match con Medvedev, mentre il nativo di Amburgo ha avuto un riacutizzarsi di un problema cronico al tendine della caviglia destra, lascito del grave infortunio subito nel 2022.