Meno atteso, invece, l'atto finale del torneo di doppio. Saranno le teste di serie numero 4, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, e i numeri 6 del seeding, Theo Arribage e Albano Olivetti a contendersi le Nitto Atp Finals 2026. Le due coppie si sono già affrontate nel round robin, dove Arevalo/Pavic si sono imposti 7-6(7) 6-4. Le teste di serie numero 4 hanno già giocato l'atto finale del Torneo dei Maestri nel 2024 venendo sconfitti, Pavic si arrese all'ultimo anche nel 2022. Prima volta in finale per Arribage/Olivetti che hanno assunto il ruolo di sorpresa del torneo. Già capaci di escludere dalle semifinali i vincitori di Wimbledon, Heliovaara/Patten, e di eliminare i vincitori delle Nitto Atp Finals 2024, Krawietz/Puetz.