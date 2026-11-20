Sul fronte del doppio, invece, ci sarà un re-match di una partita del gruppo Woodbridge. Arevalo/Pavic, infatti, ritrovano Arribage/Olivetti. Questi ultimi sono la sorpresa del torneo. I francesi sono stati in grado di eliminare Heliovaara/Patten nel girone e poi di vincere la semifinale contro Krawietz/Puetz. Nel roun robin si sono imposti Arevalo/Pavic (7-6(7) 6-4), questa volta ci sarà in palio l'ultimo trofeo dell'anno.