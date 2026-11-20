Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si contenderanno le Nitto Atp Finals 2026, nella serata di domenica 22 novembre. Il tedesco e lo spagnolo arrivano all'ultimo atto del "Torneo dei Maestri" da imbattuti. Alcaraz ha dominato il "Gruppo Lendl" battendo Frances Tiafoe (6-2 6-2), Daniil Medvedev (6-2 6-4), Flavio Cobolli (6-4 6-1), per poi rimontare Ben Shelton in semifinale (3-6 6-3 7-6(1)). Zverev, invece, ha vinto il "Gruppo McEnroe" con tre vittorie ai danni di Rafa Jodar (6-4 6-4), Ben Shelton (6-2 7-6(4)), Arthur Fils (6-4 7-6(6)), prima di superare Medvedev in semifinale (7-6(0) 6-4).
Sul fronte del doppio, invece, ci sarà un re-match di una partita del gruppo Woodbridge. Arevalo/Pavic, infatti, ritrovano Arribage/Olivetti. Questi ultimi sono la sorpresa del torneo. I francesi sono stati in grado di eliminare Heliovaara/Patten nel girone e poi di vincere la semifinale contro Krawietz/Puetz. Nel roun robin si sono imposti Arevalo/Pavic (7-6(7) 6-4), questa volta ci sarà in palio l'ultimo trofeo dell'anno.
FINALI ATP FINALS 2026
Singolare: Alcaraz-Zverev
Doppio: Arevalo/Pavic vs Arribage/Olivetti
IL PROGRAMMA DI DOMENICA 22 NOVEMBRE
15.00 - (4) Arevalo/Pavic vs (6) Arribage/Olivetti
Non prima delle 18.00 - (2) Alcaraz vs (1) Zverev su Italia 1