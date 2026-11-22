Clemente Russo: "Potevo continuare, sono stato d'esempio" | Momo: "Non smetterò mai di ringraziare Clemente"
Il commento a caldo del 44enne: "Sono lucidissimo, abbiamo creato un bello spettacolo"di Nicolò Brunner
Clemente esce sconfitto, ma si complimenta con Momo. Momo vince, ma si complimenta con Clemente. Il rispetto e la stima al di là di tutto. È un po' questa l'essenza del loro incontro, terminato in tre round grazie a un gancio letale di Elmaghraby che ha steso "Tatanka".
"Innanzitutto sto bene, ho preso un colpo, ma potevo anche continuare tranquillamente. Quindi sono lucidissimo. Abbiamo fatto veramente una cosa bella insieme e abbiamo creato un bello spettacolo. È stato un match di cui si è parlato molto, è da tanto che scrivono di noi - ha detto Russo nell'intervista al termine della sfida - e del mio ritorno. Momo è stato bravo, molto bravo a sferrare questo colpo. Ora chissà, magari in futuro... Lui ha una carriera davanti, io sono un 'vecchietto'. Il domani adesso è suo. Spero di poter insegnare a tutti che lo sport illumina il sentiero della vita, io alla mia età mi sono messo in discussione e quindi spero di essere stato d'esempio per tanti giovani".
Momo si gode la vittoria e mostra grande riconoscenza: "Non smetterò mai di ringraziare Clemente, così come Edo Germani, colui che ha permesso di realizzare tutto questo. Clemente è una leggenda, uno che ha un curriculum che parla da solo. Grazie a lui ho avuto tutta questa visibilità, che ora mi permetterà di fare carriera. Grazie a lui darò da mangiare ai miei figli. E grazie a tutto il pugilato italiano".