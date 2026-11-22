"Innanzitutto sto bene, ho preso un colpo, ma potevo anche continuare tranquillamente. Quindi sono lucidissimo. Abbiamo fatto veramente una cosa bella insieme e abbiamo creato un bello spettacolo. È stato un match di cui si è parlato molto, è da tanto che scrivono di noi - ha detto Russo nell'intervista al termine della sfida - e del mio ritorno. Momo è stato bravo, molto bravo a sferrare questo colpo. Ora chissà, magari in futuro... Lui ha una carriera davanti, io sono un 'vecchietto'. Il domani adesso è suo. Spero di poter insegnare a tutti che lo sport illumina il sentiero della vita, io alla mia età mi sono messo in discussione e quindi spero di essere stato d'esempio per tanti giovani".