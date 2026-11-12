Atp Finals 2026, sorteggiati i due gironi: Cobolli con Alcaraz

Le Nitto Atp Finals 2026 di Torino sono ufficialmente iniziate con il sorteggio dei due gironi e la compilazione della prima parte del calendario. Il torneo che chiude la stagione tennistica individuale, in programma dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena e in diretta su Mediaset, vede al via i migliori otto giocatori della classifica Race, quella dell'anno, con l'unica assenza dell'infortunato Jannik Sinner. Il tifo italiano sarà concentrato su Flavio Cobolli, inserito nel gruppo Lendl con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe. Del gruppo McEnroe fanno invece parte Zverev, Shelton, Fils e Jodar.
I due gironi
I due gironi composti da quattro tennisti quest'anno sono intitolati a John McEnroe e Ivan Lendl.
Girone John McEnroe: Zverev, Shelton, Fils, Jodar
Girone Ivan Lendl: Alcaraz, Medvedev, Cobolli, Tiafoe
Il calendario
Cobolli dovrebbe esordire contro Medvedev, mentre nello stesso girone Alcaraz se la vedrà al debutto con Tiafoe. Nell'altro raggruppamento, Zverev aprirà con Jodar e Shelton con Fils. A breve verranno definiti giorni e orari.
Le quattro fasce
Gli otto protagonisti sono stati divisi in quattro fasce, ciascuna composta da due giocatori, e assegnati a gruppi diversi. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz sono stati messi alla guida dei raggruppamenti: lo spagnolo, raggiungendo la finale del Masters 1000 di Parigi (poi vinto), si è assicurato la seconda testa di serie davanti a Ben Shelton. L’americano è stato inserito quindi in seconda fascia con Daniil Medvedev, mentre Cobolli ha occupato la terza insieme al francese Arthur Fils. Hanno completato il quadro, in quarta fascia, lo statunitense Frances Tiafoe e lo spagnolo Rafael Jodar, ultimo a conquistare il pass per Torino.
La formula del torneo
La formula prevede due gruppi da quattro giocatori: ciascuno affronta gli altri tre componenti del proprio girone e i primi due avanzano, con incroci tra la prima classificata di un gruppo e la seconda dell’altro.
Atp Finals 2026 su Mediaset
La fase a gironi si disputerà da domenica 15 a venerdì 20 novembre, seguita dalle semifinali di sabato 21 e dalle finali di domenica 22. Tutti gli incontri di singolare si giocheranno al meglio dei tre set. Le Atp Finals saranno visibili anche in chiaro su Mediaset, che proporrà otto incontri durante la settimana.
Il sorteggio del torneo di doppio
Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sorteggiati nel gruppo Mark Woodforde delle Atp Finals di Torino. I due azzurri, teste di serie numero 5 del torneo di doppio, dovranno sfidare le teste di serie numero 2 Christian Harrison e Neal Skupski, i numeri 3 Marcel Granollers e Horacio Zeballos e i numeri 7 Kevin Krawietz e Tim Puetz.
Gruppo Mark Woodforde: Harrison-Skupski, Granollers-Zeballos, Bolelli-Vavassori, Krawetz-Puetz
Gruppo Todd Woodbridge: Heliovaara-Patten, Arevalo-Pavic, Arribage-Olivetti, Luz-Matos