Atp Finals 2026, sorteggiati i due gironi: Cobolli con Alcaraz

Gli otto protagonisti sono stati divisi in quattro fasce, ciascuna composta da due giocatori, e assegnati a gruppi diversi. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz sono stati messi alla guida dei raggruppamenti: lo spagnolo, raggiungendo la finale del Masters 1000 di Parigi (poi vinto), si è assicurato la seconda testa di serie davanti a Ben Shelton. L’americano è stato inserito quindi in seconda fascia con Daniil Medvedev, mentre Cobolli ha occupato la terza insieme al francese Arthur Fils. Hanno completato il quadro, in quarta fascia, lo statunitense Frances Tiafoe e lo spagnolo Rafael Jodar, ultimo a conquistare il pass per Torino.