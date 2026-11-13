Alcaraz: "Sollevare trofeo delle Finals è un grande obiettivo per me"

Sollevare il trofeo è un grande obiettivo per me, mi sono allenato molto per arrivare qui preparato. Ho giocato molte partite che chiedevano molto al fisico ma mi sento bene e sono pronto". A dirlo, nella conferenza stampa del media day delle Atp Finals di Torino, il numero 2 al mondo Carlos Alcaraz. A una domanda sull'effetto che gli farà vedere il suo ex allenatore Juan Carlos Ferrero in un altro team, quello di Ben Shelton, lo spagnolo risponde "sarà un po' strano. È passato davvero tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Ma sono entusiasta e non vedo l'ora di incontrarlo e di parlargli. Come ho già detto a Parigi, quando mi è stato chiesto, credo che farà un ottimo lavoro con Ben, porterà grandi miglioramenti al suo gioco. Sono davvero entusiasta di vederlo nel box di Ben, a seguirlo come allenatore, e di osservare i progressi che Ben farà come giocatore, dato che è un elemento chiave. Insomma, non vedo l'ora di ritrovarlo qui, di parlargli e di scambiare due chiacchiere. Sono davvero felice".