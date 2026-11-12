Atp Finals: Cobolli se la gioca con Medvedev e Tiafoe nel Gruppo di Alcaraz, equilibrio nel Gruppo McEnroe

Tennis, le foto del sorteggio delle Atp Finals 2026
© italyphotopress
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Alcaraz e Medvedev sulla strada di Cobolli, Zverev a guidare l'altra metà della corsa al titolo. Il sorteggio delle Atp Finals consegna al romano un debutto impegnativo davanti al pubblico di Torino: per conquistare le semifinali dovrà lasciare alle spalle almeno uno dei due ex numeri uno e Frances Tiafoe. Dal 15 al 22 novembre l'Inalpi Arena ospiterà gli otto protagonisti dell'ultimo grande appuntamento della stagione, con quattro esordienti e un titolo da assegnare dopo la rinuncia per infortunio del campione uscente Jannik Sinner. La fase a gironi si concluderà venerdì 20, prima delle semifinali di sabato 21 e della finale di domenica 22.
GRUPPO IVAN LENDL: ALCARAZ, MEDVEDEV, COBOLLI, TIAFOE
Per Flavio Cobolli il primo ostacolo sarà anche un passaggio decisivo nella corsa alle semifinali. L'esordio contro Daniil Medvedev, lunedì 16 novembre non prima delle 20.30, offre subito l'occasione di mettere in discussione le gerarchie del girone. Il russo parte favorito per esperienza e caratteristiche: sul cemento indoor sa proteggere i propri turni di servizio e trasformare la risposta in uno strumento di pressione. Cobolli dovrà evitare di accettare uno scambio sempre uguale, nel quale Medvedev può logorarlo con profondità e regolarità. Serviranno una buona percentuale di prime, aggressività con il diritto e il coraggio di avanzare quando il russo arretra. L'azzurro lo ha già battuto in stagione e può ripetersi, ma dovrà mantenere un livello alto senza concedere lunghe pause.
Contro Carlos Alcaraz si presenta la sfida più difficile. Lo spagnolo arriva dal titolo di Parigi e ha più soluzioni per sottrarre all'italiano il controllo del punto: accelerazioni, variazioni, discese a rete e palle corte. Cobolli dovrà trovare un equilibrio tra la necessità di rischiare e quella di non regalare troppo, cercando profondità in risposta e sfruttando le occasioni sulla seconda di servizio. La finale raggiunta al Roland Garros gli ha dato esperienza e consapevolezza nei grandi appuntamenti, ma contro Alcaraz parte nettamente sfavorito. Per sorprenderlo dovrà servire bene e sfruttare subito eventuali cali dello spagnolo.
Frances Tiafoe rappresenta sulla carta l'avversario più accessibile, pur restando pericoloso in condizioni che possono esaltarne servizio e primo colpo. L'americano sa cambiare ritmo e accendersi nelle partite importanti, ma può concedere opportunità se costretto a giocare uno scambio in più e a colpire da posizioni scomode. Per Cobolli la chiave sarà rispondere con continuità, muovere l'avversario e scegliere il momento dell'accelerazione senza farsi trascinare in una gara di soli vincenti. È il confronto nel quale l'azzurro può partire leggermente avanti, sostenuto anche dal pubblico.
Alcaraz è il favorito per il primo posto, Medvedev il principale candidato al secondo. Il percorso più credibile di Cobolli verso le semifinali passa da un successo su Tiafoe e da un colpo contro il russo: vincere all'esordio cambierebbe subito prospettive e pressione del girone. Due vittorie lo metterebbero in una posizione forte, pur senza garantire automaticamente la qualificazione.
Prima giornata del girone – lunedì 16 novembre:
- Non prima delle 14: Alcaraz-Tiafoe.
- Non prima delle 20.30: Cobolli-Medvedev.
GRUPPO JOHN MCENROE: ZVEREV, SHELTON, FILS, JODAR
Alexander Zverev è l'uomo da battere. Il nuovo numero uno del mondo conosce bene la strada verso il titolo, già conquistato nel 2018 e nel 2021, e dispone di un tennis particolarmente adatto al cemento indoor: servizio incisivo, rovescio solido e capacità di concedere poco nei propri turni di battuta. È il favorito per chiudere al primo posto e uno dei principali candidati al successo finale.
Alle sue spalle si annuncia una sfida interessante tra Ben Shelton e Arthur Fils. L'americano può sfruttare il servizio mancino per accorciare gli scambi e trascinare i set verso pochi punti decisivi. Il francese ha potenza e aggressività per contendergli l'iniziativa e il successo di Cincinnati ne certifica la pericolosità sul cemento. Il confronto diretto della prima giornata potrà già pesare molto nella corsa alle semifinali: Shelton parte con un leggero vantaggio, ma dovrà impedire a Fils di comandare con il diritto.
Rafael Jodar, al debutto come Fils, parte più indietro nelle gerarchie, ma affronta il torneo con l'entusiasmo di chi ha bruciato le tappe. Per lo spagnolo sarà fondamentale assorbire rapidamente l'impatto con il livello della competizione, a partire dall'esordio contro Zverev. La previsione è Zverev e Shelton qualificati, con Fils alternativa concreta all'americano e candidato a rendere il girone più equilibrato del previsto.
Prima giornata del girone – domenica 15 novembre:
- Non prima delle 14: Zverev-Jodar.
- Non prima delle 20.30: Shelton-Fils.
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