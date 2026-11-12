Atp Finals: Cobolli se la gioca con Medvedev e Tiafoe nel Gruppo di Alcaraz, equilibrio nel Gruppo McEnroe

Contro Carlos Alcaraz si presenta la sfida più difficile. Lo spagnolo arriva dal titolo di Parigi e ha più soluzioni per sottrarre all'italiano il controllo del punto: accelerazioni, variazioni, discese a rete e palle corte. Cobolli dovrà trovare un equilibrio tra la necessità di rischiare e quella di non regalare troppo, cercando profondità in risposta e sfruttando le occasioni sulla seconda di servizio. La finale raggiunta al Roland Garros gli ha dato esperienza e consapevolezza nei grandi appuntamenti, ma contro Alcaraz parte nettamente sfavorito. Per sorprenderlo dovrà servire bene e sfruttare subito eventuali cali dello spagnolo.