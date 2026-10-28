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ATP Finals Torino 2026, tutto su formula e regolamento: come funziona il Torneo dei Maestri

Il format ed i criteri dell'atto di chiusura del circuito, ospitato per il sesto anno di fila dal capoluogo piemontese: ecco cosa c'è da sapere

28 Ott 2026 - 10:00
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Manca ormai sempre meno allo scoccare delle ATP Finals 2026 di tennis (15-22 novembre) che, per il sesto anno consecutivo, si svolgeranno in Italia sul veloce indoor dell'Inalpi Arena (ex Pala Alpitour) di Torino.

Qual è la formula?

 Alle ATP Finals, come da tradizione, è prevista la formula del round robin, con gli otto giocatori (ognuno dei quali impegnato per tre incontri) smistati all’interno di due gruppi da quattro. A stabilire i partecipanti è l’ATP Race to Turin del lunedì successivo all’ultimo appuntamento nel calendario dell’ATP Tour. Tutti i match si disputeranno al meglio dei tre set, con tie-break classico a sette punti in tutti i parziali, compresa la finale. Da rimarcare anche la presenza di due riserve (alternate) ovvero dei due migliori giocatori dietro agli otto che hanno ottenuto più punti nel corso dell’annata sportiva, pronti a scendere in campo nel caso di forfait per via di infortuni o di indisposizioni di altro tipo.

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Come funziona il sorteggio del tabellone?

 La prima testa di serie è assegnata al Gruppo A mentre la seconda al Gruppo B. La restante composizione viene definita tramite sorteggio. A coppie di due, infatti, vengono estratte le teste di serie numero 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, con la prima estratta di ciascuna coppia che finisce nel Gruppo A mentre l’altra nel Gruppo B. I primi due classificati di ogni girone si garantiranno il pass per le semifinali, che segneranno ufficialmente l’avvio della fase ad eliminazione diretta. Il primo classificato del Gruppo A incrocerà con il secondo arrivato del Gruppo B e viceversa. I due vincitori, quindi, si affronteranno nella finalissima. Non è pianificata, così come accade in tutti i tornei della stagione agonistica, una finalina per assegnare il terzo ed il quarto posto.

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Qualifica alle semifinali: qual è il regolamento?

 Per decidere chi accederà in semifinale si prendono in considerazione i seguenti criteri per determinare una gerarchia: 1) maggior numero di vittorie, 2) maggior numero di partite giocate (un record 2-1 è superiore ad un 2-0; un 1-2 è superiore ad un 1-0), 3) risultato dello scontro diretto in caso di parità solamente tra due giocatori. In caso di parità tra tre giocatori, invece, se i tre hanno una vittoria ciascuno, il tennista che ha giocato meno di tutte e tre le partite è automaticamente eliminato e poi tra i due rimanenti con record 1-2, chi ha vinto lo scontro diretto accede in semifinale. Se tutti e tre sono scesi in campo per lo stesso numero di partite si considerano nell’ordine: 1) percentuale di set vinti, 2) percentuale di game vinti, 3) posizione del giocatore nella classifica ATP pubblicata il lunedì successivo all’ultimo torneo stagionale.

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