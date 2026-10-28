ATP Finals Torino 2026, tutto su formula e regolamento: come funziona il Torneo dei Maestri

Per decidere chi accederà in semifinale si prendono in considerazione i seguenti criteri per determinare una gerarchia: 1) maggior numero di vittorie, 2) maggior numero di partite giocate (un record 2-1 è superiore ad un 2-0; un 1-2 è superiore ad un 1-0), 3) risultato dello scontro diretto in caso di parità solamente tra due giocatori. In caso di parità tra tre giocatori, invece, se i tre hanno una vittoria ciascuno, il tennista che ha giocato meno di tutte e tre le partite è automaticamente eliminato e poi tra i due rimanenti con record 1-2, chi ha vinto lo scontro diretto accede in semifinale. Se tutti e tre sono scesi in campo per lo stesso numero di partite si considerano nell’ordine: 1) percentuale di set vinti, 2) percentuale di game vinti, 3) posizione del giocatore nella classifica ATP pubblicata il lunedì successivo all’ultimo torneo stagionale.