Dopo il fastidio avvertito ieri alla gamba sinistra, Carlos Alcaraz si sottoporrà oggi a una risonanza magnetica che verrà effettuata a Torino. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca. "Carlitos si è sottoposto a una prima visita medica mercoledì pomeriggio, ma non è stato riscontrato nulla di anomalo poiché si tratta di un infortunio molto recente. Il sette volte campione Slam è attualmente a Torino accompagnato dal suo medico di fiducia, Juanjo López, e dal suo fisioterapista, Juanjo Moreno, che conosce ogni centimetro del suo corpo". In conferenza stampa, ieri, Alcaraz ha parlato di un fastidio al bicipite femorale all'altezza dell'Ischio.