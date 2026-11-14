Brasile, ko a Singapore contro il Giappone: Ancelotti espulso, sorride solo Vinicius

Nel post-partita il tecnico italiano non è stato tenero nel confronto dell'arbitro Jansen Foo: "Il risultato, ovviamente, è stato condizionato dall'arbitro, che non ha saputo dirigere il match. Ma non è nemmeno colpa sua. Era una partita di livello, e io penso che non avesse l'esperienza per condurre questo tipo di partita. L'espulsione? Mi ha dato il cartellino rosso perché ha detto che non ero in grado di controllare la panchina, visto che i giocatori erano in campo".