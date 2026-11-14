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A SINGAPORE

Brasile, ko a Singapore contro il Giappone: Ancelotti espulso, sorride solo Vinicius

Finale teso nel match disputato a Singapore: non basta ai Verdeoro la doppietta del fantasista del Real Madrid. Nel post-partita il ct ha attaccato l'arbitro 

14 Nov 2026 - 15:24
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Giornataccia per il Brasile e Carlo Ancelotti. I verdeoro sono stati battuti per 3-2 in amichevole dal Giappone, partita giocata al National Stadium di Kallang, a Singapore, e sorta di "rivincita" degli scorsi Mondiali americani. Dopo essere andata sotto 2-0 con i gol di Kubo e Nakamura, la Seleçao ha pareggiato i conti grazie a due splendide reti di Vinicus, ma nel recupero è arrivata la marcatura decisiva di Sakamoto. Un gol nato da un fallo, almeno questo il pensiero dei brasiliani, che sono entrati in campo per protestare. E alla fine ne ha pagato le conseguenze proprio Ancelotti, espulso insieme a Raphinha.

Nel post-partita il tecnico italiano non è stato tenero nel confronto dell'arbitro Jansen Foo: "Il risultato, ovviamente, è stato condizionato dall'arbitro, che non ha saputo dirigere il match. Ma non è nemmeno colpa sua. Era una partita di livello, e io penso che non avesse l'esperienza per condurre questo tipo di partita. L'espulsione? Mi ha dato il cartellino rosso perché ha detto che non ero in grado di controllare la panchina, visto che i giocatori erano in campo". 

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