Tennis, Nitto Atp Finals: Harrison/Skupski vincono e vanno in semifinale, sfideranno Arevalo/Pavic
Lo statunitense e l’inglese battono Granollers/Zeballos in due set e si qualificano alle semifinali eliminando proprio lo spagnolo e l’argentino
Il primo incontro del doppio della sesta giornata delle Nitto Atp Finals emette un altro verdetto: Christian Harrison e Neal Skupski sono in semifinale grazie alla vittoria 7-6, 6-4 dopo un’ora e 31 minuti di gioco contro Granollers/Zeballos, che dunque salutano il torneo dopo questa gara. La coppia stacca il secondo pass del gruppo Woodforde dopo Krawietz/Puetz, e sfiderà Arevalo/Pavic, imbattuti nel gruppo Woodbridge con tre vittorie in altrettanti match.
La penultima gara del gruppo Woodforde rappresentava un vero e proprio spareggio per le semifinali, con entrambe le coppie reduci da una vittoria contro Bolelli/Vavassori e una sconfitta con Krawietz/Puetz. Harrison e Skupski partono molto forte, infilando tre ace consecutivi e sfiorando il break subito dopo, ma Granollers/Zeballos non si fanno intimorire e ribattono colpo su colpo. Dopo un inizio moto ritmato le due coppie prendono le rispettive misure e nei game successivi regna l’equilibrio. Lo statunitense e l’inglese cercano di vincere il set sul 6-5, ma dall’altra parte lo spagnolo e l’argentino non perdono il servizio, andando così al tie-break. Sul 6-6 Harrison/Skupski cercano di fuggire con il parziale di 5-2, gli avversari annullano due set point ma poi devono arrendersi dopo 12 punti (7-5).
Nel secondo set prosegue l’equilibrio visto in precedenza soprattutto nella fase iniziale, con il vero momento di svolta sul 4-4, quando Harrison e Skupski trovano il primo break della partita grazie a un errore in risposta di Granollers. A quel punto lo statunitense e l’inglese lasciano solo un punto agli avversari nel game decisivo: a Torino finisce 7-6, 6-4.