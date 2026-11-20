La penultima gara del gruppo Woodforde rappresentava un vero e proprio spareggio per le semifinali, con entrambe le coppie reduci da una vittoria contro Bolelli/Vavassori e una sconfitta con Krawietz/Puetz. Harrison e Skupski partono molto forte, infilando tre ace consecutivi e sfiorando il break subito dopo, ma Granollers/Zeballos non si fanno intimorire e ribattono colpo su colpo. Dopo un inizio moto ritmato le due coppie prendono le rispettive misure e nei game successivi regna l’equilibrio. Lo statunitense e l’inglese cercano di vincere il set sul 6-5, ma dall’altra parte lo spagnolo e l’argentino non perdono il servizio, andando così al tie-break. Sul 6-6 Harrison/Skupski cercano di fuggire con il parziale di 5-2, gli avversari annullano due set point ma poi devono arrendersi dopo 12 punti (7-5).