Atp Finals 2026

Alcaraz incanta Torino: "Amo l'Italia e questo pubblico, non vedevo l'ora di essere qui"

Il tennista spagnolo, dopo l'agevole successo su Frances Tiafoe nel suo match d'esordio alle Nitto Atp Finals 2026, ha raccontato delle proprie emozioni nel tornare in Italia. 

16 Nov 2026 - 17:19
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 Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026 © afp

 Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026 © afp

"Non vedevo l'ora di giocare davanti a questa folla, mi sento sempre molto amato in Italia", Carlos Alcaraz ha ulteriormente conquistato il pubblico con questa dichiarazione subito dopo aver sconfitto Frances Tiafoe 6-2 6-2. Nel suo match d'esordio alle Nitto Atp Finals 2026, lo spagnolo classe 2003 ha offerto grande spettacolo, incantando il pubblico con il tennis prima e con le dichiarazioni poi: "Amo le persone e il Paese, avere questo torneo a Torino fa sì che ogni giocatore voglia essere qui, ci sentiamo davvero a nostro agio sia in campo, sia in città". 

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Nonostante il successo agevole, Alcaraz ha parlato di una preparazione più complicata di quanto ci si potesse aspettare: "Una partita molto difficile da preparare per me, perché ogni volta che avevo incontrato Frances avevo fatto molta fatica". La situazione è stata totalmente diversa sul campo centrale della Inalpi Arena, come ammesso dallo stesso numero 3 del mondo: "Sapevo molto bene cosa fare dal punto di vista tattico, fin dal primo punto". 

© afp

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 Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026

Alcaraz si è detto molto soddisfatto della propria prestazione: "Sono molto fiero di aver messo in pratica il piano tattico dal primo all'ultimo punto". Infine, ha dato appuntamento a mercoledì 18, quando tornerà in campo contro Daniil Medvedev o Flavio Cobolli: "Sono molto contento di poter giocare qua, non vedo l'ora di tornare in campo e sentire la fantastica energia di questo pubblico". 

Durante la conferenza stampa successiva, Alcaraz ha parlato anche del suo adattamento alla superficie indoor. Con quella ottenuta su Tiafoe, sono infatti 10 le vittorie consecutive, più il walkover di Matteo Berrettini di cui "Carlitos" ha beneficiato negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi. Lo spagnolo ha spiegato: "Ho sempre detto di non essere male sui campi indoor, era solo questione di tempo e di capire come giocare il mio miglior tennis anche su questa superficie". Inoltre, il 7 volte campione Slam ha rassicurato circa le condizioni del proprio ginocchio: "Mi sto muovendo normalmente, ma mi sto prendendo cura del mio ginocchio di giorno in giorno".

Tiafoe tra ironia e complimenti contenuti

"È stato strano affrontare Alcaraz nel primo match, di solito lo incrocio più avanti nel corso dei tornei", ha esordito così Tiafoe in conferenza stampa. Lo statunitense ha sottolineato la prestazione maiuscola del proprio avversario: "Ci sono dei momenti in cui sembra Superman e gioca a un livello senza senso. Bisogna riconoscere la grandezza e io lo faccio, anche se non mi piace mettere gli altri sul piedistallo più di tanto". 

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Nonostante quanto mostrato da Alcaraz in campo, Tiafoe non ha voluto esagerare con gli elogi: "Rispetto totale per Carlos, ma non continuerò a dire quanto è bravo". L'attuale numero 8 del mondo ha poi aggiunto ironicamente: "Prima o poi qualcuno deve pur batterlo!". In un altro momento di autoironia, Tiafoe ha citato Jannik Sinner, dicendo: "Avevo mai provato sensazioni simili in campo? C'è un ragazzo italiano che sa giocare molto bene a tennis". 

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