Alcaraz incanta Torino: "Amo l'Italia e questo pubblico, non vedevo l'ora di essere qui"

Durante la conferenza stampa successiva, Alcaraz ha parlato anche del suo adattamento alla superficie indoor. Con quella ottenuta su Tiafoe, sono infatti 10 le vittorie consecutive, più il walkover di Matteo Berrettini di cui "Carlitos" ha beneficiato negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi. Lo spagnolo ha spiegato: "Ho sempre detto di non essere male sui campi indoor, era solo questione di tempo e di capire come giocare il mio miglior tennis anche su questa superficie". Inoltre, il 7 volte campione Slam ha rassicurato circa le condizioni del proprio ginocchio: "Mi sto muovendo normalmente, ma mi sto prendendo cura del mio ginocchio di giorno in giorno".