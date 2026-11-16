1 di 11
© afp |  Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
© afp |  Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
© afp |  Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026

© afp |  Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026

© afp |  Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026

Atp Finals 2026

Troppo Alcaraz per Tiafoe: lo spagnolo vince agevolmente

Lo spagnolo vince senza particolari problemi all'esordio nelle Nitto Atp Finals 2026, poco può Frances Tiafoe che viene spazzato via in due rapidi set. 

16 Nov 2026 - 15:51
11 foto
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Esordio agevole e travolgente per Carlos Alcaraz nelle Nitto Atp Finals 2026. Il tennista spagnolo sconfigge 6-2 6-2 in 1 ora e 8 minuti lo statunitense Frances Tiafoe. Troppo ampio il divario tra i due per vedere un match realmente combattuto: Alcaraz allunga immediatamente nel primo set, con Tiafoe che, in totale balia dei suoi colpi, non riesce a tenere il servizio per due turni consecutivi. Bisogna attendere il quinto gioco per vedere il primo game di "Big Foe", ma il set scivola via 6-2. 

La musica non cambia nel secondo set: lo statunitense è costretto a forzare ogni singolo punto, tattica che va a discapito della precisione. Nonostante un inizio più incoraggiante, già nel terzo gioco Alcaraz allunga e scappa via verso un successo tanto netto, quanto meritato. Nel secondo parziale, Tiafoe fatica soprattutto con la seconda palla di servizio: 0 punti ottenuti quando la prima non lo assiste. Il murciano attende in vetta al girone il vincente della partita tra Cobolli e Medvedev, in programma nella serata di lunedì 16 novembre alle ore 20:30. La partita dell'italiano sarà in diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it. 

atp finals
alcaraz
tiafoe

Ultimi video

15:11
Nitto ATP Finals Live | Postpartita | 15 novembre

Nitto ATP Finals Live | Postpartita | 15 novembre

02:10
DICH BOLELLI-VAVASSORI OK POST MATCH LUNEDì 16/11 DICH

Bolelli e Vavassori: "Abbiamo perso la prima, ma siamo ancora in gara"

00:55
Wierer: "Cobolli? Speriamo possa far bene"

Wierer: "Cobolli? Speriamo possa far bene"

01:36
Nitto ATP Finals, la sfilata dei numeri uno

Nitto ATP Finals, la sfilata dei numeri uno

00:46
Non solo Cobolli, è il giorno di Alcaraz

Non solo Cobolli, è il giorno di Alcaraz

01:30
Cobolli, i pronostici in vista del match contro Medvedev

Cobolli, i pronostici in vista del match contro Medvedev

01:27
Petrone: "Cobolli dovrà usare bene il servizio"

Petrone: "Cobolli dovrà usare bene il servizio"

01:01
Sinner: "Mi manca competere, ma sarà un'edizione speciale"

Sinner: "Mi manca competere, ma sarà un'edizione speciale"

00:22
Cobolli-Medvedev: lunedì 16 novembre alle 20.15 su Italia 1

Cobolli-Medvedev: lunedì 16 novembre alle 20.15 su Italia 1

00:33
Zverev-Jodar, la giocata del tedesco

Il colpo del giorno porta la firma di Zverev: la giocata contro Jodar

15:58
Nitto ATP Finals Show, Episodio 1

Nitto ATP Finals Show: il meglio del primo giorno a Torino e l'attesa per Cobolli

03:23
Zverev, che servizio! Jodar battuto

Zverev, che servizio! Jodar battuto

01:05
Zverev-Jodar, la giocata del tedesco

Zverev: "Una partita non perfetta ma iniziare così è molto positivo"

00:22
Cobolli-Medvedev: lunedì 16 novembre alle 20.15 su Italia 1

Cobolli-Medvedev: lunedì 16 novembre alle 20.15 su Italia 1

01:28:13
Zverev-Jodar: il match integrale

Zverev-Jodar: il match integrale

15:11
Nitto ATP Finals Live | Postpartita | 15 novembre

Nitto ATP Finals Live | Postpartita | 15 novembre

I più visti

DICH COBOLLI NITTO ATP FINALS DICH

Nitto Atp Finals, Cobolli: "Giocherò per tutta l'Italia"

I numeri uno del tennis a cena a Torino: spunta la foto con ben... 240 titoli!

Nitto ATP Finals Show, Episodio 1

Nitto ATP Finals Show: il meglio del primo giorno a Torino e l'attesa per Cobolli

Gli otto maestri illuminano Piazza San Carlo tra la folla: ovazione per Cobolli

MCH ALLENAMENTO COBOLLI - ALCARAZ MCH

Cobolli-cam: allenamento con Alcaraz tra abbracci, selfie e video

Medvedev: "A Torino per giocare un buon tennis"

Medvedev: "A Torino per giocare un buon tennis"