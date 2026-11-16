Troppo Alcaraz per Tiafoe: lo spagnolo vince agevolmente

La musica non cambia nel secondo set: lo statunitense è costretto a forzare ogni singolo punto, tattica che va a discapito della precisione. Nonostante un inizio più incoraggiante, già nel terzo gioco Alcaraz allunga e scappa via verso un successo tanto netto, quanto meritato. Nel secondo parziale, Tiafoe fatica soprattutto con la seconda palla di servizio: 0 punti ottenuti quando la prima non lo assiste. Il murciano attende in vetta al girone il vincente della partita tra Cobolli e Medvedev, in programma nella serata di lunedì 16 novembre alle ore 20:30. La partita dell'italiano sarà in diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it.