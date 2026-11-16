Troppo Alcaraz per Tiafoe: lo spagnolo vince agevolmente

© afp | Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
© afp | Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
© afp | Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
© afp | Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
Esordio agevole e travolgente per Carlos Alcaraz nelle Nitto Atp Finals 2026. Il tennista spagnolo sconfigge 6-2 6-2 in 1 ora e 8 minuti lo statunitense Frances Tiafoe. Troppo ampio il divario tra i due per vedere un match realmente combattuto: Alcaraz allunga immediatamente nel primo set, con Tiafoe che, in totale balia dei suoi colpi, non riesce a tenere il servizio per due turni consecutivi. Bisogna attendere il quinto gioco per vedere il primo game di "Big Foe", ma il set scivola via 6-2.
La musica non cambia nel secondo set: lo statunitense è costretto a forzare ogni singolo punto, tattica che va a discapito della precisione. Nonostante un inizio più incoraggiante, già nel terzo gioco Alcaraz allunga e scappa via verso un successo tanto netto, quanto meritato. Nel secondo parziale, Tiafoe fatica soprattutto con la seconda palla di servizio: 0 punti ottenuti quando la prima non lo assiste. Il murciano attende in vetta al girone il vincente della partita tra Cobolli e Medvedev, in programma nella serata di lunedì 16 novembre alle ore 20:30. La partita dell'italiano sarà in diretta su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it.