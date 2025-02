Coppa del Mondo: Von Allmen firma la tripletta svizzera nella discesa di Crans Montana, 5° Schieder

Niente da fare per il leader di Coppa del Mondo che, su una pista decisamente non adatta alle sue caratteristiche, ha mostrato tutta la sua classe dimostrandosi il più rapido nella seconda parte, ma dovendosi arrendere proprio a causa del ritardo accumulato in alto. Terza piazza per Alexis Monney che ha completato il podio svizzero con quarantadue centesimi di ritardo da Von Allmen mettendo in campo una sciata leggera, ma troppo precisa per poter pensare d’impensierire il compagno di squadra.