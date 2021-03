Tecnici azzurri positivi al Covid: l'Italia lascia i Mondiali di sci nordico

VIA DA OBERSTDORF

Decisione presa dalla Fisi, tutta la squadra rientra subito da Oberstdorf

E' stata ritirata, per fare subito rientro in Italia, la squadra azzurra che partecipa ai Mondiali di sci nordico in corso di svolgimento a Oberstdorf, in Germania. La decisione è stata presa a causa di alcuni casi di Covid-19 riscontrati nello staff tecnico. La decisione, come fa sapere la Fisi, è stata presa dal presidente federale in accordo con il medico della squadra a cinque giorni dal termine della manifestazione.

"In applicazione ai protocolli federali, -si legge in una nota della Fisi - le Nazionali di sci nordico (inclusi tecnici, service men e personale generico), impegnate nei Mondiali di Oberstdorf sono state regolarmente sottoposte a tampone quotidiano, anche oltre le misure richieste dall'organizzazione locale, per garantire la maggiore sicurezza e tranquillità degli atleti in gara. Purtroppo, fra il personale generico e i tecnici della missione italiana, sono stati riscontrati casi di positività. Pertanto, il presidente federale in accordo con il medico delle squadre dottor Balestrieri, presente sul posto, conclude la nota della federazione sport invernali - hanno deciso di far rientrare in Italia le rappresentative presenti al Mondiale tedesco, sia per salvaguardare la salute degli atleti azzurri che per garantire una prosecuzione sicura delle gare iridate".