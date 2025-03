Snowboard, Roland Fischnaller infinito: oro mondiale nel gigante parallelo a 44 anni

Oro mondiale con dedica speciale dell'azzurro: “Mi sentivo davvero in forma in questi ultimi giorni, devo ringraziare gli organizzatori per aver messo a nostra disposizione una pista così ben preparata. Questa medaglia è per la mia famiglia, in particolar modo per mia moglie: sono stati anni faticosi, questi ultimi, e sono davvero orgoglioso e contento di aver vinto questo oro. Ho cambiato tavola a metà stagione e questo mi ha permesso di fare un passo avanti e di fare il pieno di fiducia e sicurezza. Nel 2015 ho vinto il titolo mondiale di slalom, ma vincere oggi davanti ai miei figli è qualcosa di meraviglioso”.