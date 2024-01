Sci, Kilde operato dopo la caduta a Wengen: "Sport brutale ma lo amo"

Dopo la grande paura per la caduta a Wengen durante la discesa libera di sabato, Aleksander Aamodt Kilde è stato operato all'ospedale di Berna. Come riporta il bollettino medico della federazione, il campione norvegese ha subito una lussazione alla spalla e un taglio al polpaccio. Nessuna frattura fortunatamente, ma diverse contusioni e ferite. Kilde resta per ora ricoverato, come confermato dal medico della nazionale alpina Marc Jacob Strauss, e dalla sua stanza di ospedale rassicura i suoi tifosi con una foto postata su Instagram insieme alla fidanzata Mikaela Shiffrin: "Sono qui con la sola e unica Mikaela che si sta prendendo cura di me. Vi ringrazio davvero per i tanti messaggi ricevuti e sono grato per l'amore e il supporto che ho ricevuto. Questo sport può essere brutale ma lo amo".