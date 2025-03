Shiffrin vince lo slalom di Sun Valley e ottiene la 101a vittoria, Ljutić vince la Coppa del Mondo di specialità

Nessun calcolo per Mikaela Shiffrin che, nonostante il grande vantaggio accumulato in precedenza, ha attaccato anche nella seconda manche dove ha dominato con il terzo parziale. La fuoriclasse americana non ha fatto calcoli facendo scorrere velocemente gli sci su una pista rovinata precedendo la tedesca Lena Duerr, al diciassettesimo podio in carriera dopo essersi difesa su un tracciato complicato. Grande rimonta per Andreja Slokar che ha ritrovato il podio chiudendo al terzo posto dopo aver recuperato varie posizioni grazie a una sciata in avanzata che le ha concesso il miglior tempo di manche.