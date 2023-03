Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin chiude la stagione con il successo nel gigante

sci

L'ultima gara femminile di Soldeu vede trionfare l'americana, vincitrice della generale, davanti a Stjernesund e Grenier. Bassino sesta, Brignone out

© Getty Images La Coppa del Mondo femminile di sci 2022/23 si chiude con il trionfo di Mikaela Shiffrin nel gigante di Soldeu, in Andorra. L'americana si prende anche l'ultima gara stagionale vincendo con il tempo complessivo di 1'55"88 davanti alla norvegese Thea Louise Stjernesund (+0"06), con la canadese Valerie Grenier (+0"20) a completare il podio. Poche soddisfazioni per l'Italia: Marta Bassino è sesta, Federica Brignone out dopo la prima manche.

La Coppa del Mondo 2022/2023 non poteva che chiudersi nel segno di Mikaela Shiffrin, che trionfa anche nell'ultima gara, il gigante di Soldeu. L'americana, vincitrice della generale e della coppa di specialità, completa una stagione indimenticabile, chiusa con il record di successi (che si aggiorna a 88) nella competizione. Tutti gli onori, però, vanno a Thea Louise Stjernesund: la norvegese è protagonista di una seconda manche clamorosa, che le permette di chiudere al secondo posto ad appena 6 centesimi dalla statunitense, con il podio completato da Valerie Grenier.

Dopo la prima manche, nella quale purtroppo l'Italia perde subito Federica Brignone, Shiffrin ha infatti 62 centesimi di vantaggio sulla canadese, con Marta Bassino terza (+0"63) e la scandinava ad addirittura +0"71. Nella seconda, però, Stjernesund rimonta ben tre posizioni. Nonostante un ultimo parziale non eccellente, l'americana resiste, trionfando con il tempo complessivo di 1'55"88 contro l'1'55"94 della norvegese, mentre Grenier chiude a +0"20. L'unica italiana in corsa per il podio, Marta Bassino, non va invece oltre il sesto posto a +0"69.

La stagione si chiude con Mikaela Shiffrin a 800 punti nella classifica di specialità, già conquistata prima delle finali di Soldeu, ma la buona notizia è che Marta Bassino sorpassa Petra Vlhova, fuori dopo la prima manche, e si prende il podio con 515 punti, con Gut-Behrami seconda a 532. La generale, invece, vede la statunitense dominare: 2206 punti contro i 1217 dell'elvetica e i 1125 della slovacca.