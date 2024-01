Sci: Vlhova vince lo slalom di Kranjska Gora, male le azzurre

© Getty Images

Petra Vlhova ha vinto lo slalom di Coppa del mondo di Kranjska Gora in 1.47.62. Per la slovacca, al terzo successo stagionale, è la vittoria numero 31 in carriera: ora nella classifica di speciale tallona la statunitense Mikaela Shiffrin, fuori nella prima manche. Con lei sul podio la tedesca Lena Duerr in 1.48.34 e, per la prima volta e come miglior risultato personale, l'americana Amelia Josephine Hurt in 1.48.49. Ancora una brutta gara invece per le slalomiste azzurre, in visibile difficoltà anche se il tracciato non era facile per un fondo rovinato prima dalla pioggia e poi da una nevicata: nessuna in classifica visto che nessuna era riuscita a entrare tra le trenta ammesse alla manche decisiva.