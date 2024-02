Sci, stagione finita per Sofia Goggia: si teme frattura di tibia e perone in allenamento 

SCI ALPINO

L'azzurra è scivolata in allenamento a Ponte di Legno dove stava preparando i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo

Sofia Goggia: tutti gli infortuni subiti in carriera















© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La stagione di Sofia Goggia si interrompe forse sul più bello. Dopo esser tornata competitiva in gigante e aver colto due podi a Cortina d'Ampezzo, la 31enne di Astino è caduta in allenamento a Ponte di Legno subendo una sospetta frattura di tibia e perone. L'ennesimo grave infortunio per l'azzurra che rischia ora di compromettere la propria rincorsa verso i Mondiali 2025 e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ultimi traguardi per una carriera sempre al limite, caratterizzata da grandi successi, ma anche terribili cadute.

La campionessa olimpica si stava preparando in gigante sulla pista Casola quando ha inforcato in una porta con la gamba destra. La fuoriclasse bergamasca avrebbe sentito un dolore alla caviglia, senza però acutizzarsi come in passato, tanto da riuscire anche a togliere lo scarpone dall'articolazione interessata. In quel momento Goggia avrebbe pianto lasciando il fiato sospeso in vista degli esami a cui sarà sottoposta alla Clinica "La Madonnina" di Milano dove giungerà nel pomeriggio dopo il trasporto in elicottero.