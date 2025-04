Sci, sospiro di sollievo per Gaia Viel: niente traumi, è già tornata a casa

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Gaia Viel, vittima di una caduta nel SuperG dei Campionati Italiani Assoluti della Val di Fassa sulla pista 'La VolatA', dove giovedì la campionessa azzurra Federica Brignone si è procurata la frattura di tibia e perone e la rottura del legamento crociato. La giovane sciatrice dello Sci club Drusciè Cortina si è sbilanciata, inforcando la porta successiva, cadendo in avanti e atterrando sulla neve con la schiena, rimediando una forte botta. Fortunatamente le protezioni e l’airbag hanno fatto il proprio dovere. La ventenne di Longarone è stata stabilizzata in pista e poi trasferita in elicottero in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. Durante il tragitto Gaia non ha mai perso conoscenza. Dalle Tac e le relative radiografie non è emersa alcuna frattura o trauma cranico. Gaia è stata dimessa ed è tornata a casa con dolore per la caduta, ma fortunatamente senza conseguenze.